Carlos Reina e Hugo Pérez, jovens futebolistas espanhóis, foram anunciados pelo Torreense na manhã desta quarta-feira.

O defesa espanhol Hugo Pérez chega do Espanhol, após uma temporada dividida no Gimnàstic e Huesca na segunda divisão espanhola. Chega a título definitivo.

Já Carlos Reina é médio e vem da formação secundária do Betis, onde alinhou em 26 jogos na época passada. Um dia antes, os azuis e grenás tinham anunciado Karem Zoabi, ex-Rio Ave.

A formação de Torres Vedras vai disputar a Supertaça Cândido de Oliveira e a fase de liga da Liga Europa em 2026/27, na estreia do clube de Torres Vedras nas competições europeias.