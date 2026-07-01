OFICIAL: Torreense anuncia dois reforços vindos de Espanha
Carlos Reina e Hugo Pérez vêm de Betis e Espanhol, respetivamente
Carlos Reina e Hugo Pérez vêm de Betis e Espanhol, respetivamente
Carlos Reina e Hugo Pérez, jovens futebolistas espanhóis, foram anunciados pelo Torreense na manhã desta quarta-feira.
O defesa espanhol Hugo Pérez chega do Espanhol, após uma temporada dividida no Gimnàstic e Huesca na segunda divisão espanhola. Chega a título definitivo.
Já Carlos Reina é médio e vem da formação secundária do Betis, onde alinhou em 26 jogos na época passada. Um dia antes, os azuis e grenás tinham anunciado Karem Zoabi, ex-Rio Ave.
A formação de Torres Vedras vai disputar a Supertaça Cândido de Oliveira e a fase de liga da Liga Europa em 2026/27, na estreia do clube de Torres Vedras nas competições europeias.
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