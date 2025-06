Tiago Lenho vai ser o novo diretor desportivo do Mérida, da terceira divisão espanhola. O antecessor, David Rocha, já saiu oficialmente do clube. Lenho será apresentado em breve, confirmou o Maisfutebol.

O vianense deixou o Gil Vicente no mês de maio e abraça um novo desafio com ligação ao Brentford, de Inglaterra. Já tinha participado na parceria estabelecida entre os donos do clube inglês e o Gil Vicente e agora faz as malas para a Extremadura.

O Mérida foi comprado recentemente por Matthew Benham, empresário londrino. Lenho já trabalhava nos bastidores na preparação da próxima temporada, aprovando as propostas de renovação efetuadas pelo clube.

É expectável também que o Mérida passe a receber jogadores jovens do Brentford e também alguns atletas portugueses.

O Mérida acabou em quarto lugar do Grupo 2 da Primera RFEF, o equivalente à terceira divisão espanhola. O clube nunca disputou o primeiro escalão do país.

