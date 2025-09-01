Pablo Sánchez, presidente do Levante, foi questionado sobre o mercado de transferências e abordou a situação de Carlos Álvarez, jogador que está entre os eleitos para poder ainda reforçar o Benfica, tal como avançou o Maisfutebol.

Em declarações a órgãos de comunicação social da região de Valência, o presidente do Levante afirmou que gostaria que o atleta permanecesse no clube, embora ainda existam conversas com o Benfica que poderão levar à saída do extremo espanhol, de 22 anos.

«Se o Carlos Álvarez ficar, fenomenal. Contudo, está a falar com o Benfica», admitiu o presidente do Levante.

Recorde-se, que segundo informações já avançadas pelo Maisfutebol, o Benfica apenas pretende pagar um máximo de 15 milhões de euros pelo extremo espanhol. Contudo, o Levante avalia o jogador em 20 milhões de euros.

O próprio jogador já reagiu ao interesse das águas. «Esse tema deixo para o meu agente. Estou focado no jogo», disse, a 29 de agosto.