O Granada está interessado na contratação do guarda-redes Luís Maximiano do Sporting e já apresentou uma proposta no valor de 5 milhões de euros, sabe o Maisfutebol.

Após ter passado a época passada na sombra de Adán – depois de ter perdido a corrida ao ser infetado com covid-19 no início da época -, o internacional sub-21 português veria com bons olhos a possibilidade de sair, ainda para mais para um campeonato de topo como o Espanhol.

Maximiano é o nome mais forte para substituir o também português Rui Silva, que se transferiu para o Betis, e nos próximos dias o empresário do jogador, Miguel Pinho, deve reunir-se que os responsáveis leoninos de forma a avançar com o processo.

Recorde-se que já neste mercado de transferências o Sporting recebeu uma proposta da Udinese pelo guardião, mas nunca chegou a responder aos italianos, o que os fez desistir, apontando a outro guarda-redes.