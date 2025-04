Com o final da época a aproximar-se, juntamente com o final de contrato, parecia que o Betis e Marc Bartra iriam tomar caminhos distintos. No entanto, o defesa espanhol assinou um novo vínculo até 2027 nesta quarta-feira e o sucedido foi bastante celebrado em Sevilha.

Através de um vídeo bem humorado (e por vezes caótico), o Betis anunciou a renovação através de uma troca de presentes entre jogadores, num chamado 'amigo secreto', onde os futebolistas recebiam camisolas retro do clube.

No entanto, no final, Bartra revela que tem uma outra camisola por baixo. Tinha inscrito o seu nome e o número 2027, indicando a renovação. Os restantes jogadores fizeram a festa, revelando um grupo bastante coeso.

Veja o vídeo: