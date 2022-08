Parece perto do final mais um episódio da «novela Cavani», que nos últimos anos tem tido novas temporadas sempre com o mesmo argumento: para onde vai Cavani jogar agora?

O avançado uruguaio que há dois anos chegou a negociar com o Benfica já está em Valência e deve assinar ainda nesta segunda-feira pela equipa treinada por Gattuso.

Cavani,que terminou contrato com o Manchester United, já aterrou em Valência ao final da manhã desta segunda-feira e, como mostram vários vídeos dezenas de adeptos do clube espanhol receberam-no com enorme euforia.