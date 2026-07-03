O Estoril assinou um contrato profissional com Jordan Arnolin, defesa central da formação. O jogador de 18 anos assina um contrato válido até 2029.

O internacional sub-18 português parte para a sétima época nos canarinhos, depois de ter também passado por Sintrense e 1.º Dezembro.

Na última época fez um total de 30 jogos – 28 pelos sub-23 e dois pelos sub-19.

«É um sentimento de orgulho enorme. Foi o clube que me viu crescer, que me acolheu muito bem quando cá cheguei e ter este novo vínculo é muito especial para mim», referiu Jordan Arnolin citado pelos canais de comunicação do clube.

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