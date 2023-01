O Estoril anunciou nesta quarta-feira a contratação de Carlos Eduardo, extremo de 26 anos que, tal como o Maisfutebol noticiou, chega do Palmeiras e assina até ao final da época.

Na última época, o jogador formado no Goiás esteve emprestado ao Red Bull Bragantino, clube pelo qual disputou 28 jogos.

Para breve está também prevista a chegada do avançado Cassiano, que no início da época trocara o Vizela pelos árabes do Al-Faisaly.