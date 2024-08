O Estrasburgo anunciou a contratação de Messi.

Não! A estrela argentina não está de volta à Liga francesa. É, claro está, outro Messi: Rayane Messi Tanfouri.

Jovem promessa do futebol francês, Rayane Messi tem 17 anos, esteve presente no último Europeu da categoria e chega ao Estrasburgo proveniente do Dijon, do terceiro escalão.

O jogador, que assinou um contrato válido para as próximas três épocas, pode atuar nos dois lados do ataque e vai começar por integrar a formação do Estrasburgo.