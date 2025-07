Miguel Lopes, capitão do Estrela da Amadora, está em negociações adiantadas com a direção do clube para rescindir contrato. O oficialização dessa decisão deve ser feita nas próximas horas, confirmou o Maisfutebol.

O internacional português tinha mais um ano de contrato, tendo renovado vínculo em janeiro. O defesa de 38 anos pretende seguir carreira noutras paragens.

Em 2024/25, iniciou a temporada como titular sob o comando de Filipe Martins. No entanto, foi perdendo espaço após contrair uma lesão em dezembro e com chegada de José Faria ao cargo de treinador principal. Disputou 17 jogos em 2024/25.

Estava no clube desde 2021, quando o Estrela estava ainda na II Liga. Internacional A por quatro vezes, Lopes jogou em clubes como Sporting, FC Porto, Sp. Braga, Rio Ave ou Betis.