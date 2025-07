Luan Patrick será jogador do Estrela da Amadora. O defesa-central brasileiro assina um contrato de três anos com o clube da Liga, proveniente do Hellas Verona, confirmou o Maisfutebol.

O clube português fica com 90% do passe de Patrick, que tem 23 anos e foi internacional jovem pelo Brasil. Os italianos conservam 10% do passe do atleta, que deve ser oficializado nos próximos dias.

No país de origem, Luan defendeu equipas como o Athletico Paranaense, América Mineiro ou Bragantino. Tinha chegado a Itália em 2024/25, mas sem disputar qualquer jogo. Em 2019, Patrick venceu o Mundial Sub-17 pelo Brasil.

O Estrela já assegurou várias contratações para a defesa, sendo que a última foi Bernardo Schappo, ex-jogador do Fortaleza que foi oficializado esta quarta-feira.