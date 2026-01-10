O Estrela da Amadora está perto de confirmar mais um encaixe financeiro nesta janela de transferências. Oumar Ngom, médio de 21 anos, deverá reforçar o Lecce, de Itália, segundo avançou o jornalista Gianluca Di Marzio e confirmou o Maisfutebol.

De acordo com o jornalista italiano, o Estrela iria garantir um encaixe de cerca de dois milhões de euros. Porém, segundo o Maisfutebol apurou, o negócio deverá concretizar-se por valores superiores.

Importa relembrar que, já nesta janela de transferências, o Estrela vendeu Sindy ao Benfica por seis milhões. O nosso jornal sabe que o negócio está muito próximo de se confirmar, faltando apenas ultimar os detalhes.

Ngom chegou à Reboleira a custo zero no verão de 2025, proveniente do Pau FC, da II Liga francesa. No arranque de época, o internacional pela Mauritânia não teve muita utilização, mas começou a ganhar destaque nas mãos do novo técnico estrelista, João Nuno.

O médio defensivo conta, até então, com 12 jogos pelo Estrela da Amadora, somando uma assistência. Ngom poderá ser o quarto jogador a rumar da Amadora ao Lecce, já depois das transferências de Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga.