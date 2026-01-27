Estrela da Amadora reforça ataque com filho de Van Hooijdonk
Sydney, ponta-de-lança de 25 anos, é esperado esta quarta-feira em Lisboa
Está encontrado o sucessor de Kikas. O Estrela da Amadora garantiu a contratação de Sydney van Hooijdonk, filho de Pierre van Hooijdonk, antigo jogador do Benfica, confirmou o Maisfutebol.
O ponta-de-lança de 25 anos, que atua no NAC Breda (Países Baixos), chega já esta quarta-feira a Lisboa para realizar os habituais exames médicos, para posteriormente assinar um contrato válido até 2028.
Formado no NAC Breda, Sydney teve passagens por Itália (Bolonha) e Inglaterra (Norwich City). A melhor época foi em 2022/23, pelo Heerenveen, tendo apontado 19 golos em 39 jogos na Liga neerlandesa.
Na atual época, o neerlandês conta com cinco golos e uma assistência em 19 jogos pelo NAC Breda, do principal escalão dos Países Baixos. O destro traz nas costas a herança do pai, Pierre, que fez cinco assistências e marcou 23 golos em 35 jogos pelo Benfica na época de 2000/01.