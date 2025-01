Danilo Veiga, jogador do Estrela da Amadora, é alvo de interesse do Lecce, da Liga italiana. A equipa da Serie A já apresentou duas propostas pelo atleta mas ambas foram rejeitadas pela estrutura do Estrela da Amadora, por consideraram baixos os valores apresentados.

O interesse foi noticiado em primeiro momento pela imprensa italiana e confirmado pelo Maisfutebol. A última proposta chegou a um milhão de euros, mais meio milhão em objetivos, mas o montante não satisfez o clube da Liga portuguesa.

Danilo Veiga é visto pelo clube italiano como um potencial sucessor de Patrick Dorgu, jogador de 20 anos que tem sido fortemente associado à saída, nomeadamente do Manchester United de Ruben Amorim. Recorde-se que Estrela e Lecce negociaram a transferência de Kialonda Gaspar no verão.

Veiga é internacional sub-21. Tem 16 jogos esta temporada pelo Estrela da Amadora, na época de estreia no clube. Antes disso esteve dois anos no Rijeka, da Croácia. Também já jogou no Gil Vicente, Felgueiras e FC Porto (durante a formação).