Sidny Lopes Cabral coleciona interessados nas principais ligas europeias. O Estrela da Amadora já rejeitou propostas na casa dos três milhões de euros, sabe o Maisfutebol.

O lateral, recorde-se, foi contratado ao Viktoria Köln, da Liga 3 alemã, no início da presente temporada. Ora, o internacional cabo-verdiano tem dado que falar. Em 13 jogos, Cabral soma cinco golos e duas assistências. É o melhor marcador da equipa e está também entre os mais utilizados.

O ambidestro, natural de Roterdão, já coleciona interessados em Portugal, Espanha, Itália e Turquia, segundo apurou o nosso jornal. As propostas, que rondavam os três milhões de euros, foram recusadas pela equipa amadorense.

Aos 23 anos, Lopes Cabral tem sido o destaque deste arranque de temporada do Estrela da Amadora. No entanto, o mercado de janeiro está aí à porta e não será fácil segurar o jogador.