O Estrela da Amadora estará a negociar a contratação de um jovem produto da formação do Bayern Munique. Tal como avançou A Bola e confirmou o Maisfutebol, Maximilian Hennig é alvo dos tricolores.

O lateral esquerdo de 19 anos representa a formação alemã desde 2020. Completou a formação no Bayern, passando dos sub-17 até ao nível sénior. Nunca fez, porém, qualquer jogo pela equipa principal.

Na temporada 2024/25 foi emprestado ao SpVgg Unterhaching, da Liga 3 alemã. Foi opção em 26 jogos, somando duas assistências. Na última temporada esteve cedido ao TSV Hartberg, da Liga austríaca, clube pelo qual marcou um golo e fez quatro assistências em 31 jogos.

A nível de seleções é internacional jovem pela Alemanha. Foi campeão de Europa e do Mundo sub-17 em 2023. Mais tarde foi também internacional sub-19 alemão.

O nosso jornal sabe que Maximilian está em negociações com a formação da Reboleira, pelo que poderá então viver a primeira experiência em Portugal depois de passagens por Alemanha e Áustria.