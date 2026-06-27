Estrela tem na mira jovem da formação do Bayern Munique
Maximilian Hennig, defesa de 19 anos, está em negociações com os tricolores
Maximilian Hennig, defesa de 19 anos, está em negociações com os tricolores
O Estrela da Amadora estará a negociar a contratação de um jovem produto da formação do Bayern Munique. Tal como avançou A Bola e confirmou o Maisfutebol, Maximilian Hennig é alvo dos tricolores.
O lateral esquerdo de 19 anos representa a formação alemã desde 2020. Completou a formação no Bayern, passando dos sub-17 até ao nível sénior. Nunca fez, porém, qualquer jogo pela equipa principal.
Na temporada 2024/25 foi emprestado ao SpVgg Unterhaching, da Liga 3 alemã. Foi opção em 26 jogos, somando duas assistências. Na última temporada esteve cedido ao TSV Hartberg, da Liga austríaca, clube pelo qual marcou um golo e fez quatro assistências em 31 jogos.
A nível de seleções é internacional jovem pela Alemanha. Foi campeão de Europa e do Mundo sub-17 em 2023. Mais tarde foi também internacional sub-19 alemão.
O nosso jornal sabe que Maximilian está em negociações com a formação da Reboleira, pelo que poderá então viver a primeira experiência em Portugal depois de passagens por Alemanha e Áustria.