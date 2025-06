O jovem defesa-central Ni Rodrigues é reforço do Estrela da Amadora até 2028, segundo anunciou o clube. Gabriel Miranda Rodrigues chega do Vitória de Guimarães, clube onde fez formação.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Estrela fica com 60% do passe do atleta e o V. Guimarães com 40%.

Nunca representou a equipa principal do V. Guimarães, tendo sido emprestado ao Vianense em 2023/24 e à Académica OAF na temporada que agora acabou.

Em Coimbra, Ni participou em 28 jogos, marcando cinco golos durante a temporada. Militou na Liga 3, destacando-se pela 'Briosa'.

Ni Rodrigues vai integrar o plantel principal na próxima temporada.