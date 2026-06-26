O Estrela da Amadora confirmou o empréstimo de Luís Caica ao Belenenses. O angolano de 20 anos será então reforço do emblema da Liga 3 depois de ter chegado à equipa da Reboleira no verão do ano passado.

O internacional angolano, que tanto pode jogar como médio e como defesa central, chegou ao clube da Liga proveniente do Interclube, de Angola. Na temporada 2025/26, Caica fez 13 jogos e marcou um golo pelos sub-23 tricolores, que atuam na Liga Revelação.

«O Estrela da Amadora deseja os maiores sucessos nesta nova etapa da carreira do jogador, tanto a nível pessoal como profissional. Até já, Luís Caica», escreveu o Estrela da Amadora em comunicado.