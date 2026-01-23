O Estrela da Amadora vendeu mais um jogador neste mercado de inverno. Guilherme Montóia, defesa de 22 anos, rumou ao Jagiellonia Bialystok, da Polónia, antiga equipa do mais recente reforço portista Pietuszewski.

O lateral esquerdo, formado no Benfica, chegou à Reboleira a meio da época passada. Pelos tricolores, fez um total de 24 jogos. Ruma, agora, ao terceiro classificado da Liga polaca, que compete também na Conference League.