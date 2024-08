O extremo do Burkina Faso Regis D'do assinou pelo Leixões, nesta sexta-feira. Troca assim o Estrela da Amadora, da I Liga, para ingressar no clube da II Liga.

O novo camisola 77 dos 'Bebés do Mar', foi anunciado oficialmente pelo clube. Assina em definitivo pelo clube de Matosinhos.

Regis esteve dois anos no clube da Reboleira. Fez 56 partidas pelos tricolores nesse período, na II e na Liga portuguesa. Antes disso, representou o Oliveira do Hospital, Real Betis e Derby Academie, do Mali.