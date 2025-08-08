Transferências
OFICIAL: Evann Guessand troca o Nice pelo Aston Villa e falha Benfica
Avançado já tinha falhado o jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions devido a lesão
Evann Guessand foi oficializado esta sexta-feira como jogador do Aston Villa.
O avançado de 24 anos ruma à Premier League a troco de 35 milhões de euros, segundo a imprensa inglesa.
Evann Guessand falhou o último encontro do Nice frente ao Benfica, da terceira pré-eliminatória da Champions, devido a lesão.
Na temporada passada, Guessand realizou 42 jogos, marcou 13 golos e fez nove assistências ao serviço do emblema francês, pelo qual foi o melhor marcador.
