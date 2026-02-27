Everton Cebolinha, avançado bem conhecido pelos benfiquistas, está a fechar um ciclo no Flamengo. O extremo de 29 anos admitiu, na madrugada desta sexta-feira, que este ano de 2026 deve ser o último a representar o «Mengão».

«Não houve nenhuma conversa de renovação até ao momento. Pelo menos não fui procurado. Creio que posso dizer que esta é a minha última temporada aqui no Flamengo», referiu em declarações aos jornalistas na zona mista após a derrota na final da Recopa sul-americana.

O internacional brasileiro representou o Benfica entre 2020 e 2022. Fez, pelas águias, 95 jogos, somando 15 golos e 17 assistências. Trocou Lisboa pelo Rio de Janeiro em julho de 2022.

Regressou, assim, ao Brasil depois de ter representado apenas o Grémio antes de reforçar o Benfica. Esta é a quinta época em que veste as cores do Flamengo. Na temporada atual, Cebolinha conta com três golos e uma assistência em 11 jogos.

O contrato com a equipa carioca termina em dezembro deste ano. Pelo que, segundo o próprio, o ciclo parece estar mesmo a chegar aos fim com as cores do «rubro negro».