Transferências
Há 20 min
OFICIAL: Everton contrata jovem extremo ao Chelsea
Tyrique George, inglês de 20 anos, chega em definitivo aos Toffees
TFR
Tyrique George, inglês de 20 anos, chega em definitivo aos Toffees
TFR
Tyrique George é reforço do Everton em definitivo, anunciou esta terça-feira a equipa de Liverpool. O extremo de 20 anos chega proveniente do Chelsea, clube no qual fez toda a formação.
O internacional sub-21 inglês começou a temporada nos blues, tendo feito três golos e uma assistência em 11 jogos. Na reta final da temporada foi cedido ao Everton. Foi opção em 11 jogos pelos toffees. Antes, na temporada 2024/25, George já tinha feito 26 jogos pela equipa principal dos londrinos.
Here to stay! ✍️— Everton (@Everton) July 6, 2026
We have completed the permanent signing of England Under-21 international forward Tyrique George from Chelsea for an undisclosed fee.
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