Tyrique George é reforço do Everton em definitivo, anunciou esta terça-feira a equipa de Liverpool. O extremo de 20 anos chega proveniente do Chelsea, clube no qual fez toda a formação. 

O internacional sub-21 inglês começou a temporada nos blues, tendo feito três golos e uma assistência em 11 jogos. Na reta final da temporada foi cedido ao Everton. Foi opção em 11 jogos pelos toffees. Antes, na temporada 2024/25, George já tinha feito 26 jogos pela equipa principal dos londrinos.

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