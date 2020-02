Durante a reabertura do mercado de transferências, Bruno Lage falou sobre um jogador que tinha pedido para ser contratado, que tinha escapado e que tinha sido eleito «o melhor na sua posição».

Agora que o mercado fechou, o treinador do Benfica revelou quem era esse jogador: Lukasz Fabiański.

«Foi o Fabianski, o guarda-redes [do West Ham]. Na nossa casa, olhamos para os grandes jogadores. Ele tem sido um dos melhores do campeonato. E é importante que as pessoas entendam a nossa forma de trabalhar», sublinhou, deixando claro: «essa foi uma situação que ficou fechada em setembro.»