O Sevilha oficializou Fábio Cardoso como reforço, oriundo do FC Porto. O defesa-central de 31 anos, que tinha contrato com os dragões até 2026, chega aos espanhóis a custo zero. Ainda assim, o FC Porto detém 25 por cento de uma futura venda do jogador.

Formado no Benfica, Fábio nunca se estreou pela equipa principal encarnada. Representou ainda clubes como Paços de Ferreira, V. Setúbal, Rangers e Santa Clara antes de reforçar o FC Porto em 2021.

No total fez 78 jogos em três épocas pela formação portista, conquistando uma Liga, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga. Na época passada representou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por empréstimo do FC Porto, tendo feito um golo em 29 jogos.

O defesa português parte agora para a primeira experiência em Espanha, reforçando a linha defensiva do Sevilha.