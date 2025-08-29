O Borussia Dortmund anunciou a contratação do avançado português Fábio Silva, nesta sexta-feira, com um contrato válido até 2030. O clube não divulgou valores, mas o Maisfutebol sabe que o negócio faz-se por 22,5 milhões de euros fixos, mais quatro em objetivos.

O avançado formado no FC Porto tinha custado ao Wolverhampton 40 milhões de euros em 2020, após uma temporada na equipa principal dos dragões. O FC Porto não tem direito a qualquer percentagem desta venda.

Agora, aos 23 anos, sai em definitivo do Wolverhampton após quatro empréstimos, o último deles no Las Palmas, de Espanha. Marcou dez golos em 25 jogos e, ao destacar-se no país vizinho, conseguiu chamar a atenção dos responsáveis do Borussia Dortmund.

O internacional português, que se estreou na Seleção A durante a temporada passada, vai vestir a camisola 21 nos alemães.

«Assinar com um clube como o Borussia Dortmund é algo muito especial para mim. Este clube tem um enorme apoio, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Conheço o BVB como um clube apaixonado, com adeptos incríveis. Agora, fazer parte dele enche-me de orgulho e grande expectativa. Quero adaptar-me rapidamente, dar o meu melhor e fazer a minha parte para garantir o sucesso da nossa equipa», disse Fábio Silva aos meios do clube.

Já o diretor-desportivo Sebastian Kehl referiu: «Fábio Silva já era considerado um talento excecional desde muito jovem, ganhou experiência importante nas últimas temporadas, amadureceu tanto como futebolista como pessoa e, ainda assim, continua a ser um jogador jovem com potencial para evoluir. Fabio traz muitas qualidades: golo, intensidade, velocidade e pode ser utilizado com flexibilidade em várias posições», avaliou o dirigente.