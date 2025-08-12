Fora dos planos do Wolverhampton para esta temporada, Fábio Silva continua com o futuro por definir e o clube inglês tem aproveitado o interesse de vários clubes para fazer subir as exigências, o que tem dificultado o fim da ligação do avançado de 23 anos ao clube que em 2020 pagou 40 milhões de euros para o contratar ao FC Porto.

Segundo apurou o Maisfutebol, a direção do emblema inglês e Carlos Oliveira, representante do jogador, acordaram, depois de quatro empréstimos nos últimos três anos (Anderlecht, PSV, Rangers e Las Palmas), uma saída em definitivo neste defeso caso chegasse ao Mollineux uma proposta na casa do 20 a 25 milhões de euros.

Nesta altura, Roma e Leipzig estão numa lista de clubes interessados no internacional português, mas, ao contrário do que chegou a ser noticiado, Fábio Silva nunca chegou a qualquer entendimento pessoal com estes emblemas.

O Borussia Dortmund, tal como noticiou o jornalista Rudy Galetti, enviou três propostas aos Wolves. Numa delas, confirmou também o nosso jornal, chegou aos 20 milhões, valor que inicialmente poderia satisfazer os responsáveis do clube inglês, que agora aumentaram o «leilão» para uma verba global, com objetivos, na ordem dos 30 milhões de euros, o que não agradou aos responsáveis do Dortmund, que face também à intransigência de Domenico Teti – terá recusado sentar-se à mesa das negociações – decidiram avançar para outra solução.

Na época passada, Fábio Silva esteve cedido ao Las Palmas, equipa pela qual apontou dez golos em 24 realizados na Liga espanhola (foi titular em 22) e foi o melhor marcador. Uma lesão muscular contraída a 19 de abril num jogo com o Atlético Madrid obrigou-o a terminar prematuramente a temporada numa altura em que a equipa das Canárias estava no 17.º lugar do principal escalão do país vizinho. Depois desse jogo, sem o melhor marcador da equipa, o Las Palmas perdeu as últimas seis partidas da época acabou relegado para a II Liga espanhola.

Apesar de não contar para o Wolverhampton, Fábio Silva integrou o estágio de pré-época da equipa de Vítor Pereira no Algarve, completando aí a última etapa do processo de recuperação do problema físico que o afastou não só da reta final da época, mas também do Euro sub-21.