Era oficioso, agora é oficial. Fábio Vieira foi emprestado ao FC Porto durante um ano, pelo Arsenal. O clube partilhou imagens de André Villas-Boas e Fábio Vieira juntos.

O médio-ofensivo fica com a camisola 10 portista. «É um número mítico, tivemos já algumas referências aqui no clube, lembro-me do Deco, James Rodríguez, é um número mítico no futebol e acho que me assenta bem», afirmou o jogador em declarações ao site do clube. Também Villas-Boas, novo presidente, afirmou que Fábio aceitou a camisola «sem medo» da responsabilidade.

«Estou ansioso porque quero começar numa casa que eu já conheço, estou muito feliz por estar aqui e sinto-me pronto para começar os trabalhos e poder ajudar a equipa ao máximo. Eu queria ter minutos, coisa que foi difícil para mim em Inglaterra porque tive duas lesões e achei que o FC Porto seria a melhor opção para mim, para eu poder voltar a ter competitividade, minutos e estou feliz por estar cá e pronto para começar a trabalhar», completou ainda.

André Villas-Boas revelou que Fábio Vieira foi um «pedido» do novo treinador Vítor Bruno. «Estamos muito satisfeitos, sabemos perfeitamente o que ele vale, a sua capacidade, houve um pedido especial do mister para o seu regresso», afirmou. «Foi um negócio difícil e fácil. Difícil porque o Fábio é um jogador com qualidade para estar em qualquer campeonato do mundo, mas aceitou vir para o FC Porto pelo seu amor emocional ao clube. Fácil porque o Arsenal nos ajudou nesta negociação e foram inexcedíveis na realização da mesma», explicou ainda.

Andoni Zubizarreta diretor-desportivo do FC Porto, afirmou, no site oficial do clube, que Fábio Vieira «é um jogador que os adeptos conhecem muito bem» um «atacante decisivo para o jogo ofensivo da equipa a quem ninguém precisa de explicar o que é o FC Porto, o que é o Estádio do Dragão ou qual é a história deste clube, porque ele faz parte dela». «Bastou-me ver o sorriso dele quando aterrou para perceber que está em casa», completou.

O jogador de 24 anos juntou-se ao Arsenal em junho de 2022, vindo da equipa portuguesa, e fez 49 jogos pelo clube em todas as competições. Agora, regressa à casa de partida.

Fábio completou 76 jogos ao serviço do FC Porto, com dez golos e 16 assistências, entre 2019/2020 e 2021/2022. Venceu uma Youth League na temporada 2018/19.