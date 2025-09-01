OFICIAL: Fábio Vieira reforça o Hamburgo por empréstimo
Ex-FC Porto é cedido pelo Arsenal e vai viver a primeira experiência na Alemanha
É oficial, Fábio Vieira é reforço do Hamburgo, da Alemanha. O português de 25 anos chega por empréstimo do Arsenal.
Na última temporada, o extremo regressou ao FC Porto, também por empréstimo dos «Gunners». Pelo clube que o formou, na última temporada, Fábio Silva marcou cinco golos e fez seis assistências em 42 jogos.
Depois de experiências entre Portugal e Inglaterra, o internacional sub-21 português parte para a primeira experiência na Alemanha, reforçando o Hamburgo, histórico clube alemão que regressou esta temporada à Bundesliga.
𝐌𝐎𝐈𝐍, Fabio #Vieira! 👋🏽— Hamburger SV (@HSV) September 1, 2025
Wir schnüren den Transfer-Doppelpack am Deadline Day und holen auch den offensiven Mittelfeldspieler von @Arsenal. 🇵🇹✔️
Alle Infos und Zitate ➡️ https://t.co/k9OMC43Fpf#nurderHSV pic.twitter.com/b6gFtLImlj