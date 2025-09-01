É oficial, Fábio Vieira é reforço do Hamburgo, da Alemanha. O português de 25 anos chega por empréstimo do Arsenal.

Na última temporada, o extremo regressou ao FC Porto, também por empréstimo dos «Gunners». Pelo clube que o formou, na última temporada, Fábio Silva marcou cinco golos e fez seis assistências em 42 jogos.

Depois de experiências entre Portugal e Inglaterra, o internacional sub-21 português parte para a primeira experiência na Alemanha, reforçando o Hamburgo, histórico clube alemão que regressou esta temporada à Bundesliga.