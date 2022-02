O futebolista brasileiro Fabrício Bruno é reforço do Flamengo até dezembro de 2025, confirmou esta quarta-feira o clube orientado pelo treinador português Paulo Sousa.

O defesa-central formado no Cruzeiro chega aos rubro-negros depois de ter estado na Chapecoense, mas também na equipa sénior do Cruzeiro e, mais recentemente, no Red Bull Bragantino.

O jogador de 25 anos já esteve com Paulo Sousa e já trabalhou no Ninho do Urubu, centro de treinos do «Mengão».