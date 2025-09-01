Facundo Buonanotte é reforço para o meio-campo do Chelsea, oficializaram esta segunda-feira os «Blues». O médio argentino de 20 anos chega por empréstimo do Brighton.

O médio ofensivo, já internacional A pela Argentina, fez formação no Rosario Central. Rumou à Europa na temporada 2022/23 para reforçar o Brighton. 

Na última temporada esteve emprestado ao Leicester City pelos «Seagulls», tendo marcado seis golos e feito três assistências em 35 jogos.

