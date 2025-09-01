Transferências
OFICIAL: Facundo Buonanotte reforça o Chelsea por empréstimo
Médio argentino de 20 anos chega por cedência do Brighton
Facundo Buonanotte é reforço para o meio-campo do Chelsea, oficializaram esta segunda-feira os «Blues». O médio argentino de 20 anos chega por empréstimo do Brighton.
O médio ofensivo, já internacional A pela Argentina, fez formação no Rosario Central. Rumou à Europa na temporada 2022/23 para reforçar o Brighton.
Na última temporada esteve emprestado ao Leicester City pelos «Seagulls», tendo marcado seis golos e feito três assistências em 35 jogos.
Facundo Buonanotte has joined the Blues on a season-long loan from Brighton and Hove Albion. 🔵 pic.twitter.com/OjGi7uJd4b— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2025
