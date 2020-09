Faiq Jefri Bolkiah, conhecido com jogador mais rico do mundo, foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Marítimo, depois de uma carreira feita em Inglaterra.

O médio ofensivo de 22 anos, que tem uma fortuna avaliada em 18 mil milhões de euros, sobrinho do sultão do Brunei, jogou em clubes como Newbury, Southampton, Arsenal e Leicester, clube que deixou recentemente, sem jogar pela equipa principal.

Se nunca o viu jogar, deixamos-lhe algumas imagens que mostram o que pode esperar do novo jogador da equipa insular: