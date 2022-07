O espanhol Martin Aguirregabiria foi apresentado nesta segunda-feira como reforço do Famalicão, com contrato até 2025.

O lateral de 26 anos, que chega ao emblema famalicense após terminar contrato com o Alavés, enaltece as qualidades do futebol português e espera ajudar a equipa nesta nova época.

«É um desafio muito bom vir para a Liga Portuguesa. É um campeonato muito competitivo e espero ajudar a equipa a terminar o mais acima possível na classificação.», disse o jogador em declarações ao site oficial do clube minhoto.

Aguirregabiria é a sétima contratação do Famalicão para a nova temporada, depois das chegadas de Théo Fonseca, André Simões, Rui Fonte, Álex Millán, Owen Beck e Junior Kadile.