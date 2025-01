O francês Simon Elisor, de 25 anos, é o mais novo reforço do Famalicão para a restante temporada. O clube em nota oficial informa que chegou a acordo com o clube francês, Metz, para a transferência a título definitivo do avançado, que assinou até 2028.

«Estou muito feliz por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. Não poderia pedir melhor acolhimento e pude confirmar que é um clube de topo, com infraestruturas muito boas, muito familiar e que dá bastante visibilidade a todos os jogadores”, afirmou, garantindo que irá “trabalhar arduamente para poder jogar o mais rapidamente possível», referiu o jogador.

Elisor conta com passagens no Metz, Troyes (empréstimo), Istres FC, AC Ajaccio, FC Sète 34, FC Villefranche e Laval.