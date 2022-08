O Ponferradina, da segunda divisão espanhola, anunciou esta quarta-feira a chegada do extremo português Heriberto Tavares.

O atacante de 25 anos chega ao emblema espanhol por empréstimo do Famalicão.

Heriberto vai ter assim a sua segunda experiência no estrangeiro, na primeira metade da temporada 2020/21 representou os franceses do Brest. Em Portugal, jogou ainda no Benfica B, Moreirense e Boavista.