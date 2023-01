O Famalicão oficializou este domingo o primeiro reforço para o mercado de inverno. Trata-se de Alex Dobre, extremo romeno que chega por empréstimo do Dijon, com opção de compra.

O jogador de 24 anos fez a formação no seu país, mas em 2016 rumou a Inglaterra, onde alinhou no Bournemouth, Bury, Rochdale, Yoevil Town e Wigan.

Estava desde 2020 em França e esta época soma apenas três encontros realizados, sobretudo devido a problemas físicos, mas na temporada passada marcou nove golos em 29 jogos pelo Dijon, do segundo escalão francês.

«Estou muito feliz por ter assinado pelo FC Famalicão. Sei que é uma equipa com jogadores com muita qualidade e estou ansioso por mostrar as minhas qualidades. Sou um jogador técnico, rápido e gosto de fazer golos e assistências», afirmou Alex Dobre aos meios de comunicação dos famalicenses.