Há 1h e 3min
OFICIAL: Famalicão reforça defesa com internacional sub-21 sérvio
Vojin Serafimovic, de 20 anos, chega proveniente do Cukaricki
Vojin Serafimovic, central de 20 anos, é reforço do Famalicão, oficializou esta segunda-feira a formação da Liga. O jogador chega proveniente do Cukaricki, da Sérvia, e assina um contrato válido até ao final da presente temporada.
Formado no Cukaricki, Serafimovic cumpriu três épocas no clube que é atualmente sexto no principal escalão sérvio. O defesa, conta, ainda, com 16 internacionalizações pelas camadas jovem da Sérvia, desde os sub-17 aos sub-21.
