Vojin Serafimovic, central de 20 anos, é reforço do Famalicão, oficializou esta segunda-feira a formação da Liga. O jogador chega proveniente do Cukaricki, da Sérvia, e assina um contrato válido até ao final da presente temporada.

Formado no Cukaricki, Serafimovic cumpriu três épocas no clube que é atualmente sexto no principal escalão sérvio. O defesa, conta, ainda, com 16 internacionalizações pelas camadas jovem da Sérvia, desde os sub-17 aos sub-21.

RELACIONADOS
OFICIAL: Benfica transfere jovem belga para o Westerlo a título definitivo
OFICIAL: Juventus empresta João Mário ao Bolonha
OFICIAL: Daniele Rugani é reforço da Fiorentina
OFICIAL: Leonardo Buta regressa a Portugal pela porta do Rio Ave