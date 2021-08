O Sporting anunciou nesta segunda-feira a contratação de Manuel Ugarte, médio uruguaio contratado ao Famalicão, confirmando a informação do Maisfutebol. Ugarte vai vestir a camisola 15 dos leões.

O jogador de 20 anos assinou contrato por cinco anos, tal como o nosso jornal também tinha adiantado, e fica com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros, depois uma época a bom nível no Famalicão, na estreia na Europa.

Formado nos uruguaios do Fénix, o médio centro fez 20 jogos e marcou um golo na época passada pelo conjunto minhoto, demonstrando qualidades que convenceram Ruben Amorim a pedir a sua contratação.

Em Alvalade, Ugarte vai encontrar o compatriota Sebastián Coates e o antigo companheiro Rúben Vinagre, com quem jogou no Famalicão.

«Quando havia rumores [sobre a mudança para o Sporting CP], o Seba [Coates] entrou em contacto comigo e perguntou se precisava de algo, de alguma ajuda. Já conheço o [Rúben] Vinagre do FC Famalicão e estou muito contente. Todos, na Academia, me fizeram sentir parte do Sporting CP e isso é muito bonito», disse, em declarações à Sporting TV.

