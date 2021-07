A inclusão do empréstimo do avançado Pedro Marques no negócio da transferência de Ugarte do Famalicão para o Sporting é uma forte hipótese que está em cima da mesa.

O Maisfutebol sabe que o Famalicão tem interesse em contar com o jovem que na época passada marcou cinco golos em 15 jogos pelo Gil Vicente na Liga, e que o Sporting também não fecha a porta a um empréstimo para dar maior rodagem ao jogador de 23 anos.

O negócio, porém, não está ainda fechado uma vez que não existe acordo ainda sobre o modelo da transação, nomeadamente sobre a forma de pagamento da contratação, ainda que a questão da cedência de Pedro Marques seja do agrado de todas as partes.

Recorde-se que nesta quarta-feira, Miguel Ribeiro, presidente da SAD famalicense voltou a admitir a existência de negociações com o Sporting com vista à venda do médio uruguaio, revelando que «não é só a questão dos valores» que falta acertar.