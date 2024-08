Reforço para o meio-campo do Farense. Miguel Menino, de 21 anos, é reforço do clube algarvio, para as próximas quatro épocas. Segundo apurou o Maisfutebol, o atleta chega a custo zero, tendo-se desvinculado do Sporting.

Menino foi campeão nacional na época passada, pois disputou um jogo na equipa principal. Sai do clube que representa desde 2009/10. Na equipa B, era um dos principais elementos e contou com 53 presenças e seis golos.

«Muito feliz por chegar a este clube histórico. Sei da sua grandiosidade e aquilo que representa para os adeptos. Só me cabe trabalhar para atingir os objetivos comuns e ajudar a dar alegrias», afirmou aos meios do clube algarvio.