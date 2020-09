A Liga começa esta sexta-feira, mas o mercado ainda está aberto até 6 de outubro. No FC Porto têm sido faladas saídas de jogadores importantes como Corona ou Alex Telles. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sp. Braga, Sérgio Conceição foi questionado sobre como o plantel portista vive essa situação.

«Nós sabemos que o mercado é o que é. Não é só o FC Porto. Nós não somos dos países mais competitivos nesse sentido. Digo sempre que temos de ser inteligentes e criativos na forma como olhamos para o mercado, nos jogadores que identificamos e vamos buscar, e estamos sujeitos também àquilo que são saídas de um ou outro jogador pelo poderio financeiro que existe noutras equipas e noutros campeonatos e que nós não temos. Mas isso é a vida de todas as equipas e temos de estar preparados para encontrar soluções para essas saídas», começou por dizer.

«Sabemos que há jogadores que têm pouco tempo de contrato e acabam por ficar quatro ou cinco anos e outros que se calhar têm muito e as coisas correm de forma diferente. O futebol é isto. Temos de estar focados no clube com que temos contrato, no jogo que vamos fazer, e os profissionais de futebol hoje em dia pensam desta forma», disse ainda Sérgio Conceição, apontando em seguida:

«A prova que tenho é o que vejo nos treinos, uma equipa a treinar de forma fantástica, que quer dizer que estão a pensar da forma como eu estou a falar.»

Questionado sobre se, depois das entradas e saídas, tem mais recursos no plantel do que na época passada, Sérgio Conceição afirmou: «Podemos falar sobre isso no final do mercado.»

O assunto Toni Martínez também foi abordado, mas Sérgio Conceição respondeu: «Só falo de jogadores que compõem o nosso grupo de trabalho.»