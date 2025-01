A saída de Valentín Barco do Sevilha é iminente. O lateral-esquerdo argentino teve permissão para tratar do seu futuro e não foi convocado para o próximo duelo dos sevilhanos, a seu pedido.

Foi o treinador do Sevilha, García Pimenta, que confirmou a indisponibilidade do atleta, em conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira.

«Ele não vai viajar. Até que tudo esteja resolvido, não podemos falar sobre isso. É um rapaz que treinou bem mas não teve os minutos que suponho que esperava. Vai treinar normalmente e pediu para não viajar», afirmou García Pimenta.

Barco tem nove jogos disputados esta temporada, no âmbito do empréstimo do argentino pelo Brighton. Barco tem sido apontado pela imprensa espanhola ao FC Porto, para uma nova cedência. O atleta destacou-se no Boca Juniors, da Argentina.