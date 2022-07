Cristiano Ronaldo continua a ser notícia no mercado internacional, desta vez com a possibilidade de regressar a Espanha a continuar na ordem do dia. Do Bayern chega, porém, a «bomba» do dia, com o treinador a não rejeitar a possibilidade de contratar Harry Kane.

Em Itália, José Mourinho pode perder um extremo da Roma, enquanto o Chelsea se prepara para atacar o Sevilha.

Há ainda outras novidades de mercado numa altura em que a competição oficial se aproxima a cada dia que passa e os clubes vão estando ativos no mercado de transferências, com vista à preparação para a época 2022/23.

ACOMPANHE AQUI TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MERCADO.