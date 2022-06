Com as épocas fechadas nos principais campeonatos de futebol europeu, está em curso o mercado das transferências e cada vez mais agitado à medida que os dias avançam.

A imprensa revela, neste domingo, Renato Sanches é o novo objetivo de Luís Campos para o PSG. O internacional português já tem acordo verbal com o Milan, mas a demora do clube italiano em chegar a acordo com o Lille pode abrir uma porta de oportunidade para o PSG.

Já em Espanha é notícia um ex-Sporting: Raphinha tem acordo com o Barcelona, faltando apenas que o clube catalão chegue a um entendimento com o Leeds.

Já na Alemanha a notícia é Sadio Mané, claro: o senegalês deve chegar a Munique na terça-feira para assinar pelo Bayern.

Siga todas as novidades na timeline associada a este artigo, atualizada ao minuto com as transferências oficiais.

Temos também um artigo que reúne todos os reforços confirmados para a Liga 2022/23.