O Chelsea está a «arrumar a casa». Os londrinos estão a negociar as saídas de Kepa e de Timo Werner, ambas por emrpéstimo.



O guarda-redes espanhol está em vias de reforçar o Nápoles enquanto o avançado germânico tem possibilidade de regressar ao Leipzig.



Em Itália o Inter recusou uma proposta de 30 milhões do Chelsea pelo neerlandês Denzel Dumfries. ao contrário do lateral/ala, os vice-campeões transalpinos estão dispostos a terminar o contrato com Alexis Sánchez, jogador que está fora dos planos de Inzaghi.

Estes são alguns dos assunto no mercado de transferências nas últimas horas, mas há mais.

Ao longo do dia há muito mais negócios a serem desenhados na mesa das negociações e o Maisfutebol traz-lhe o essencial das entradas e saídas no mercado nacional e também internacional

