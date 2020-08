O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, admitiu esta segunda-feira que Toni Martínez poderá estar de saída para representar o FC Porto.

Depois de ter sido noticiado o interesse dos dragões no jogador, Miguel Ribeiro revelou que a saída pode mesmo acontecer e que não se espanta com essas situações.

«É normalíssimo jogadores do nível que o Famalicão tem serem associados a outros grandes clubes. Vivemos isso com muita naturalidade, não nos tira o sono. Se as coisas acontecerem ou tiverem de acontecer, vamos resolver», disse o dirigente.

Miguel Ribeiro não adiantou, porém, se a saída do jogador espanhol estará para breve.

«Se está para breve? Não faço ideia. É uma questão de mercado puro e duro. Pode acontecer? Pode. Como pode acontecer com outros jogadores, porque são de alta qualidade e o mercado procura estes jogadores, é normal», rematou Miguel Ribeiro.

Na última época, a primeira de Toni Martínez em Portugal, o avançado espanhol marcou 14 golos em 39 jogos oficiais pelo Famalicão.

Miguel Ribeiro abordou ainda a questão da ausência de público nos estádios.

«O futebol faz sentido com adeptos, e sentimos muito a falta deles, mas, é algo que não conseguimos controlar, não depende da nossa decisão. Por isso, sim, pretendemos, o mais rápido possível, já na primeira jornada, ter adeptos, mas é algo que não depende de nós», salientou ainda.

Na primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcada para o fim de semana de 19 e 20 de setembro, o Famalicão recebe o vice-campeão Benfica.