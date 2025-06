A equipa principal do FC Porto recebeu os campeões da Europa de Sub-17, no Olival, a convite de Martín Anselmi e dos capitães de equipa.

Martim Chelmik, Duarte Cunha, Yoan Pereira, Bernardo Lima e Mateus Mide foram recebidos pela direção desportiva e pela equipa no centro de treinos, visitaram as instalações da equipa A e ainda assistiram ao início da sessão de trabalhos no ginásio.

Anselmi e os capitães de equipa ofereceram a nova camisola principal da temporada 2025/26 personalizada com os respetivos nomes de cada atleta e assinada por todo o plantel presente.

Já no estádio, estes atletas visitaram o museu e foram recebidos pelo presidente André Villas-Boas. Os atletas visitaram também o colégio Júlio Dinis, onde estudam, para serem homenageados.