O FC Porto confirmou a continuidade de Galeno no FC Porto, mas não sem antes demonstrar desagrado com a forma como o negócio com o Al Ittihad caiu, nas últimas horas de mercado.

O clube liderado por Villas-Boas emitiu um comunicado onde demonstra «profundo desagrado pela forma como o processo foi conduzido», deixando críticas aos responsáveis do clube saudita.

«A propósito da transferência gorada do atleta Wenderson Galeno para o Al-Ittihad, o FC Porto informa que irá enviar uma comunicação para o Chairman do referido clube e para o Chairman da Liga da Arábia Saudita, dando nota do profundo desagrado pela forma como o processo foi conduzido e abortado após se ter chegado a um acordo total entre os clubes e o atleta», começam por dizer.

«O FC Porto congratula-se por poder contar com o jogador Galeno nos seus quadros e reforça a confiança nas capacidades e na motivação do profissional para continuar o magnífico desempenho que tem vindo a exibir no FC Porto», terminam.

Tal como o Maisfutebol detalhou anteriormente, a negociação ficou toda acordada verbalmente na manhã desta segunda-feira, mas o Fundo Soberano (PIF), responsável por gerir as principais contratações na Arábia Saudita, não entrou num consenso com o clube de Jeddah.

Na rede social X, antigo Twitter, o FC Porto deixou uma mensagem para os adeptos, onde recordou alguns momentos do brasileiro com a camisola azul e branca.