O diretor para o futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, não escondeu o interesse em dois jogadores do FC Porto, em entrevista à TNT Sports Brasil. Mais concretamente em Wendell e Gabriel Veron, com níveis de compromisso diferentes.

Wendell já negoceia com o São Paulo, segundo Belmonte, «a expectativa é muito positiva, a gente acredita que sim [que vai conseguir a contratação], estamos negociando com o FC Porto para que ele esteja com a gente ainda em janeiro para a temporada toda. Óbvio, ainda não está fechado, mas caminha bem», assegurou.

O FC Porto procura receber uma verba a rondar os dois milhões de euros para libertar o lateral-esquerdo em janeiro. Wendell tem perdido espaço nas opções de Vítor Bruno.

Em relação a Gabriel Veron, extremo que esteve emprestado ao Cruzeiro na última edição do Brasileirão, o dirigente confirma o interesse mas admite não haver negociações.

«Eu acho que o Gabriel Veron um grande jogador, mas neste momento não tratamos nada a respeito dele. Na verdade, vamos primeiro terminar a questão do Wendell, para depois, eventualmente, se for desejo do Zubeldía [treinador], trabalhar a contratação do Veron por empréstimo. Mas neste momento ainda não há nada», diz Carlos Belmonte.

Gabriel Veron tem contrato com o FC Porto até junho de 2027, mas não conta para Vítor Bruno. Custou, recorde-se, pouco mais de 10 milhões de euros aos dragões em 2022, quando foi contratado do Palmeiras.