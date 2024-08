O FC Porto chegou a acordo com o Al Ain para o empréstimo de Fábio Cardoso.

De acordo com a equipa dos Emirados Árabes Unidos, o defesa-central é esperado nesta quinta-feira para realizar testes médicos e assinar contrato pela equipa que é treinada pelo ex-avançado argentino Hernán Crespo.

Fábio Cardoso foi contratado pelo FC Porto ao Santa Clara em 2021/22 e desde então participou em quase 80 jogos pelos dragões. Nesta temporada não foi opção para nenhum dos dois jogos oficiais realizados pela equipa de Vítor Bruno.

